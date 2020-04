Helaas kwam gisterenavond het nieuws wat iedereen al een beetje zag aankomen: The Last of Us: Part II is voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege het coronavirus. De game zelf is min of meer klaar, maar het virus zorgt voor logistieke problemen omtrent de distributie, wat niet soepel genoeg zou kunnen verlopen.

Wanneer de game nu uitkomt is afwachten, het kan best nog even duren gezien het coronavirus wereldwijd nog niet is ingedamd. In de tussentijd kunnen we wel genieten van een reeks nieuwe screenshots die door Naughty Dog zijn vrijgegeven, zie hieronder.