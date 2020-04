De ene game na de andere wordt uitgesteld en dat heeft in veel gevallen met de coronapandemie te maken. Ontwikkelaars zijn genoodzaakt vanuit huis te werken en dat gaat toch wat minder snel dan dat iedereen bij elkaar in de buurt zit. Ook logistiek levert het problemen op, één van de primaire redenen waarom bijvoorbeeld The Last of Us: Part II is uitgesteld.

Een andere grote titel van Sony die niet bijzonder lang op zich laat wachten is Ghost of Tsushima, die voor 26 juni op de planning staat. Na het nieuws omtrent The Last of Us was Sony de community voor door gelijk er achteraan te tweeten dat er op dit moment geen andere games zijn die ook uitgesteld worden, afgezien van de game van Naughty Dog en Iron Man VR.

Met andere woorden, de releasedatum van Ghost of Tsushima is vooralsnog veilig. Het kan echter zijn dat ook die titel op een later moment wordt uitgesteld als de pandemie aan blijft houden.