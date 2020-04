Het jaar 2020 zal waarschijnlijk de boeken ingaan als het jaar waarin bijzonder veel games uitgesteld werden. Het ene uitstel na het andere vliegt ons om de oren en in veel gevallen is dat te danken aan het coronavirus. Sony stelde gisterenavond The Last of Us: Part II voor onbepaalde tijd uit, maar dat was niet de enige game.

Een andere titel die in de pijplijn zit is Iron Man VR. Deze game zou 15 mei verschijnen, maar omwille van dezelfde reden als het uitstel voor The Last of Us: Part II is ook deze titel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het is dus niet duidelijk wanneer deze veelbelovende game voor PlayStation VR uitkomt.

Zodra we een nieuwe releasedatum te horen krijgen, lees je het hier.