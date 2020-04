Special: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – In 2007 kwamen Infinity Ward en Activision met een grensverleggende game in de Call of Duty franchise: Call of Duty 4: Modern Warfare. De oorlogen uit het verleden werden achter ons gelaten, gezien de focus naar het heden verschoof. Het resultaat was een shooter die vandaag de dag bij velen nog steeds hoog op de lijst staat van beste shooters ooit. Enerzijds dankzij een uitstekende – en gevarieerde – singleplayer, anderzijds dankzij de multiplayer die echt subliem was. Twee jaar na die release kwamen dezelfde partijen met een vervolg: Call of Duty: Modern Warfare 2. Die game is nu opnieuw uitgebracht als remaster en wij doken er even in om te checken het de moeite waard is.

Het verhaal gaat verder

De Modern Warfare franchise heeft over de drie delen een eigen subuniversum binnen de franchise gecreëerd. Met diverse (inmiddels) welbekende personages streed je tegen Russische terroristen en in Modern Warfare 2 escaleert dat in een ongekend probleem. Door een aanslag op een vliegveld in Rusland waar een undercover CIA-agent voor dood wordt achtergelaten, denken de Russen dat de Amerikanen hier achter zitten. Dat geeft ze reden tot een grootse invasie van de Verenigde Staten en het is aan Task Force 141 om te achterhalen wie de verantwoordelijken zijn voor deze escalatie met als uiteindelijke doel Makarov stoppen. Dat brengt je naar verschillende strijdtonelen en dat wordt weer net zo gevarieerd gepresenteerd als in de eerste Modern Warfare.

Vechten in het Midden-Oosten, in Brazilië, de Verenigde Staten en ga zo maar door, je doet in de campagne van Modern Warfare 2 diverse locaties wereldwijd aan en met een uur of zes tot zeven ben je door het verhaal heen. Heel lang is de campagne dus niet, maar dat is een bekend gegeven voor de Call of Duty franchise. Waar Modern Warfare 2 echt in uitblinkt is de afwisseling en de algehele vormgeving, want hoewel de game inmiddels ruim tien jaar oud is, voelt de setting nog steeds alledaags aan. Dat onderstreept ook hoe ver de game destijds zijn tijd vooruit was, daarnaast is de hoge productiewaarde nog altijd erg goed merkbaar.

De actie is geen spat veranderd, je wordt in allerlei brandhaarden gedropt en het is zaak om de vijanden waar mogelijk uit te schakelen zodat je je doelen kunt bereiken. Dat gaat over het algemeen vrij gemakkelijk, tenzij je de game op Veteran speelt. De hoogste moeilijkheidsgraad die natuurlijk garant staat voor de nodige Trophies. De actie is nog net zo spectaculair als vroeger en aan afwisseling in de shooter ook absoluut geen gebrek. Natuurlijk, de kern is gewoon schieten op alles wat beweegt, maar wat de campagne van deze game zo sterk maakt zijn de bijkomende opdrachten die je moet vervullen en daarbij krijg je telkens afwisselende omgevingen voorgeschoteld. Na ruim tien jaar zaten we weer op het puntje van onze stoel, want het is nog steeds een heerlijke shooter.

Opgeleukt

Activision laat de game heel erg voor zichzelf spreken, want inhoudelijk is er zo goed als niets aan het geheel veranderd. Wel heeft de ontwikkelaar een continuïteit foutje gefixt, waarover hier meer en grafisch is het natuurlijk opgeleukt. Voor een remaster is er dus niet veel bijzonders te ontdekken in deze heruitgave, hoewel er waarschijnlijk verschillende easter eggs in zijn verwerkt, iets wat de community nu aan het uitvinden is. Toch heeft de game niet meer dan dat nodig, want de gameplay staat nog steeds als een huis en zorgt voor heerlijke gameplay. Misschien had de AI een kleine upgrade kunnen krijgen, want die wil zo nu en dan nog weleens wat onlogische fratsen uithalen, maar dat is verder niet echt iets om wakker van te liggen.

Dan wat de belangrijkste verbetering betreft: de graphics. De game was van origine al erg mooi te noemen en dat heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat het visueel upgraden relatief gemakkelijk was. Dat is ook duidelijk te zien, want Modern Warfare 2 ziet er op de PlayStation 4 echt fantastisch uit. Nergens krijg je tijdens het spelen het idee dat je op visueel vlak te maken hebt met een game van pakweg tien jaar oud. Grafisch is het vergelijkbaar met Call of Duty: Modern Warfare van eind vorig jaar en dat is een erg fijn resultaat. De game ziet er uitstekend uit en het enige waar je misschien wat ouderdom in kan bespeuren zijn de bij vlagen ietwat houterige animaties in dialogen, waarbij personages niet met jou meebewegen in hun kijkrichting. Maar ook dat is niet iets om wakker van te liggen.

Spec-Ops

We kunnen er nog lang over doorgaan, maar waar het in feite op neerkomt is dat Activision alle vinkjes kan zetten in de vakjes die toebehoren aan hoe een goede remaster gedaan moet worden. De game is misschien wat aan de prijzige kant gezien het enkel de singleplayer te bieden heeft, waar je relatief snel doorheen bent. Aan de andere kant, het is wel een avontuur dat de moeite waard is en de kwaliteit druipt er vanaf, dat is ook wat waard. Wel is het jammer dat de Spec-Ops modus ontbreekt, want die had net wat meer waarde aan het geheel kunnen geven. Dat de multiplayer afwezig is, is een begrijpelijke keuze gezien die content aan het deel van vorig jaar toegevoegd zal worden. Wat de Spec-Ops content betreft tasten we echter in het duister en laat dat nu ook net zo’n sterk element zijn. Beter dan de Spec-Ops modus van Modern Warfare. Wat dat betreft dus een gemiste kans, maar wie weet wordt er nog wat mee gedaan.

Conclusie

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered is een remaster zoals je ze graag ziet. De gameplay is identiek en voelt subliem aan, er zijn wat kleine extra’s in het geheel verstopt voor de liefhebbers en grafisch is het een heel stuk mooier dan het origineel. Dat maakt van deze remaster een game die zeker de moeite waard is, helemaal als je het origineel destijds gemist hebt. Met de remaster van het vorige deel zijn nu twee van de drie delen opnieuw te spelen en als je pas recent bent ingestapt, dan is het haast een verplichting om deze twee shooters te spelen; het is een stukje gamegeschiedenis die je op deze manier op de beste wijze kunt ervaren. Dat brengt ons ook bij het volgende: kom maar op met de remaster van Modern Warfare 3!