Morgen kunnen PlayStation Plus abonnees aan de slag met Uncharted 4: A Thief’s End en DiRT Rally 2.0, twee toppers die je zeker niet mag missen. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar via deze weg nog even de reminder dat de games van maart dus uit de Instant Game Collection zullen verdwijnen.

Met andere woorden: je hebt nog kort de tijd om Shadow of the Colossus en Sonic Forces in je downloadlijst te zetten ofwel te downloaden naar je PlayStation 4. Dat zijn immers ook twee games die je zeker even gespeeld moet hebben. Heb je de games nog niet binnengehaald? Dan kan je hier voor Shadow of the Colossus terecht en hier voor Sonic Forces.