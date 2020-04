Het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare loopt bijna op zijn einde en Activision komt daarom met wat promotionele acties. Iedereen die de gratis Battle Royale game Call of Duty: Warzone heeft binnengehaald, zal dit weekend gratis toegang krijgen tot een gedeelte van de multiplayer.

Het gaat om een beperkte playlist onder de noemer ‘Stocked Up, Locked Down’ en daarin tref je twee maps: Shoot House (6v6) en Atlas Superstore (10v10). In deze playlist zullen verschillende modi te spelen zijn, waaronder Team Deathmatch.

Beschik je over de game? Dan kun je natuurlijk ook in deze playlist aan de slag, zodat je met vrienden kan samenspelen die de game (nog) niet gekocht hebben. Deze playlist is vanaf vanavond 19:00 uur beschikbaar in de game.

Naast deze promotionele actie heeft Activision ook nog een leuke actie voor Battle Pass houders. Iedereen die deze pas bezit, die krijgt dit weekend gratis tien Battle Pass Tiers, dus als je Tier 100 nog niet bereikt hebt, dan word je dat nu erg gemakkelijk gemaakt. Ook omdat er dit weekend dubbel XP te verdienen valt.

Om deze Tier skip te verkrijgen moet je naar de in-game winkel gaan waar je een bundel kan vinden onder de ‘Just For You’-sectie. Door die bundel te claimen kun je tien Tiers skippen. Doe dit wel voor zondag 5 april 19:00 uur, nadien gaat de bundel weer offline.