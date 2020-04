Resident Evil 3 Remake is sinds vandaag officieel verkrijgbaar en de game is zeker de moeite waard, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. Bij een release als deze mag een launch trailer natuurlijk niet ontbreken en die is inmiddels ook online verschenen.

De trailer is niet heel erg lang, maar toont nog maar eens wat beelden van de game. Daarnaast heeft Capcom aangekondigd dat er op 17 april een gratis update volgt voor de Resident Evil: Resistance multiplayergame, die zal Jill Valentine als speelbaar personage toevoegen.