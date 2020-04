Het duurt nog een week vooraleer Final Fantasy VII Remake in de winkels ligt, maar Square Enix heeft de launch trailer alvast online gezet. Althans, het betreft de ‘final’ trailer wat suggereert dat dit de laatste beelden zijn die we te zien krijgen voordat de game uitkomt.

Met ruim vier minuten is de trailer aan de behoorlijk lange kant, maar neem de tijd zeker even want de trailer is het bekijken waard. Het kan overigens zijn dat de game wat eerder wordt vrijgegeven, want de pre-load is al beschikbaar en ook gaf Square Enix aan dat sommige winkels de game eerder zullen hebben.

Voordat je begint met kijken even een kleine waarschuwing voor mensen die niet bekend zijn met de game, de trailer bevat spoilers.