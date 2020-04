Hilariteit alom bij PlatinumGames deze week, want onlangs bleek dat de vierde aankondiging uit de “Platinum 4” eigenlijk een geplande 1 april-grap was. Enigszins is het wel een geslaagde grap, want aangezien de Platinum 4-site al enige tijd online staat, geloofden niet veel mensen dat de vierde aankondiging een grap zou zijn die zo lang op voorhand al gepland was.

Aan de andere kant hebben we het hier over PlatinumGames, een studio die toch wel altijd al een uniek geval is geweest. De ontgoocheling van de aprilgrap kunnen we echter snel achter ons laten, want inmiddels is de “Platinum Four” site weeral veranderd.

Als je de site in kwestie bezoekt krijg je initieel de bekende lay-out te zien. Als je even blijft wachten zie je echter dat het scherm plots begint te haperen en je meent de woorden “BONUS STAGE” te zien verschijnen tussen de haperingen door.

En jawel hoor: onderaan de site staat daar plots het cijfertje ‘5’ met de melding: “Coming Soon”. De site weet overigens te melden dat deze aankondiging op XX.XX.2020 zal plaatsvinden. We hebben even goed gelachen, maar de bittere ernst keert terug: laat die bonus stage maar komen!