Sociaal contact is momenteel tot een minimum beperkt, maar als het van ontwikkelaar Supermassive Games afhangt, dan hoeft dit niet per se iets slechts te zijn. Eigenaars van het eerste deel van The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, kunnen namelijk opnieuw een vriend of vriendin die de game niet heeft uitnodigen via een Friend Pass om samen te huiveren.

Hoe gaat het dan in zijn werk? Wel, degene die niet in bezit is van de game dient enkel de demoversie van de game te downloaden, waarna degene die de game wel in zijn bezit heeft simpelweg een uitnodiging hoeft te sturen. Hiermee kunnen beide spelers de game eenmaal volledig uitspelen in de Multiplayer Shared Story-modus.

Wij waren alleszins fan van de game in onze review, dus Man of Medan is zeker wel een kijkje waard. Het tweede deel in de reeks, Little Hope, staat normaal gezien ook nog voor dit jaar op de planning.