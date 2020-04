Spelers van Grand Theft Auto Online zijn gewend dat ontwikkelaar Rockstar Games regelmatig met diverse beloningen en kortingen strooit. Ook nu is dat weer het geval, want de studio heeft extra rewards in diverse modi geactiveerd, evenals diverse kortingen op onder meer voertuigen.

De hoogste beloningen vind je deze week in de Arena War Series. In deze modus ontvang je momenteel drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal. De Arena War Series bestaat uit een reeks PvP-modi waarin combat met voertuigen centraal staat. Mocht dit niet helemaal je ding zijn, dan kun je ook nog driedubbele beloningen verdienen in de Sawmill Time Trial en de La Fuente Blanca RC Time Trial. Wanneer je deze week Premium Deluxe Repo Work missies voltooit, ontvang je dubbele rewards.

De kortingen van deze week staan ook gedeeltelijk in het teken van de Arena War Series. Zo kunnen spelers momenteel een Arena Workshop voor de helft van de normale prijs kopen en zijn de drie varianten van de Arena Sasquatch met 60% korting verkrijgbaar. Verder gelden er nog enkele andere afprijzingen, die we hieronder hebben opgesomd.