Vorige maand werd bekendgemaakt dat E3 2020 niet doorgaat vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hoewel Sony daarvoor al liet weten niet aanwezig te zijn, was dit toch wel treurig nieuws. Zeker omdat de nieuwe generatie consoles voor eind dit jaar op de planning staan en er ongetwijfeld veel ontwikkelaars en uitgevers de E3 hadden willen aangrijpen om nieuwe games te onthullen.

In het statement over de annulering van E3 2020 liet de Entertainment Software Association, de organisator van het evenement, nog weten dat er gekeken werd naar een online alternatief om zo toch de partners een podium te kunnen geven. Het lijkt er nu op dat dit er niet meer van gaat komen.

In een bericht op Twitter heeft Mike Futter van de Virtual Economy Podcast namelijk laten weten dat hij van vier onafhankelijke bronnen heeft gehoord dat de ESA geen online alternatief voor E3 2020 gaat organiseren. Pogingen om een dergelijk digitaal evenement op te zetten zouden niet gelukt zijn en in plaats daarvan “leunt de ESA op de uitgevers en ontwikkelaars zelf”.

Volgens Futter zal de ESA begin volgende week zelf met een officiële aankondiging komen.

Four sources tell @VIrtualEconCast that despite weeks to pull something together, The ESA will not hold any sort of online E3 event. Instead, the organization will lean on its publisher and developer partners. I'm told an official announcement will likely come early next week.

— Mike Futter (@Futterish) April 3, 2020