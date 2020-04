Eerder dit jaar werd er een nieuwe skateboardgame aangekondigd, genaamd Skater XL. Terwijl bekende franchises zoals Tony Hawk’s Pro Skater van Activision en SKATE van EA al lange tijd niets meer van zich laten horen, hoopt Easy Day Studios fans van het genre weer een mooie titel voor te schotelen.

De ontwikkelaar heeft nu aangekondigd dat Skater XL in juli van dit jaar uitkomt voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Een precieze releasedatum werd nog niet bekendgemaakt, maar we hoeven dus niet heel lang meer op de game te wachten. Verder werd nog gemeld dat diverse professionele skateboarders als speelbare personages aanwezig zijn. Hieronder vallen in ieder geval Tiago Lemos, Brandon Westgate, Evan Smith en Tom Asta. Je kunt ook zelf je eigen skater aanmaken.

Samen met de aankondiging van de releasewindow is er ook nog een nieuwe trailer van Skater XL vrijgegeven en die kun je hieronder bekijken.