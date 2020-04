Eerder deze week werd de remaster van de singleplayer campagne van Call of Duty: Modern Warfare 2 uitgebracht. In onze special heb je kunnen lezen dat de remaster erg goed bevalt en dat de campagne van de shooter na al die jaren nog steeds van ontzettend hoog niveau is.

Toch is het vooral de multiplayer waar Call of Duty: Modern Warfare 2 uiteindelijk om bekend staat, maar jammer genoeg betreft de remaster echt enkel de singleplayer campagne. De multiplayer en zelfs de Spec Ops-modus zijn beiden niet aanwezig. Activision verklaarde het ontbreken van de multiplayer door te zeggen dat de spelersbasis niet moet worden gesplitst tussen de Modern Warfare 2 remaster en Call of Duty: Modern Warfare van afgelopen najaar. In plaats daarvan worden diverse maps uit Modern Warfare 2 aan de multiplayer van het nieuwste deel toegevoegd.

Ondanks deze uitleg is er nu toch een bijzonder gerucht ontstaan met betrekking tot Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. TheGamingRevolution, die als Call of Duty-insider wordt gezien, meldt namelijk via Twitter dat één van zijn bronnen heeft verteld dat er wel degelijk een remaster van de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 in ontwikkeling is en dat die momenteel wordt getest. Hij stelt dat hij denkt dat de release van de singleplayer remaster als test wordt gezien om te kijken hoe de community erover denkt, zodat op basis daarvan kan worden besloten of er ook een remaster van de multiplayer wordt uitgebracht.

Dit gerucht staat natuurlijk haaks op de verklaring van Activision over het gebrek aan een multiplayer en dus moeten we deze informatie echt met een flinke korrel zout nemen. Toch moet wel gezegd worden dat TheGamingRevolution de afgelopen maanden erg veel juiste informatie over Call of Duty: Modern Warfare en Warzone heeft gelekt, waardoor hij wel redelijk betrouwbaar lijkt te zijn.

Als we tevens terugkijken naar hoe het met Call of Duty: Modern Warfare en de Battle Royale-modus Warzone is gegaan, dan blijkt ook dat degelijke verklaringen van Activision niet altijd overeenkomen met de realiteit. Voorafgaand aan de release van Call of Duty: Modern Warfare werd officieel ‘bevestigd’ dat de game geen Battle Royale-modus zou krijgen, maar inmiddels is Warzone dus uitgebracht.

De toekomst zal uitwijzen of TheGamingRevolution gelijk krijgt en of er inderdaad nog een remaster van de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 wordt uitgebracht.