Het is bekend dat Volition bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe Saints Row-game, maar los van dat hebben we al lang niets meer van de serie vernomen. Een kleine maand geleden dook er echter plots een remaster van Saints Row: The Third op via de website van een retailer.

Nu is diezelfde titel opnieuw op het internet verschenen. Ditmaal is het de Entertainment Software Ratings Board (ESRB) die Saints Row: The Third Remastered van een leeftijdsbeoordeling heeft voorzien. Volgens de website van de ESRB komt de remaster uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

Bij de eerdere vermelding van de retailer was het nog wel de vraag of Saints Row: The Third Remastered er echt aan zit te komen, maar nu de game ook een officiële leeftijdsbeoordeling heeft gekregen, lijkt dat wel een zekerheidje te zijn. Het zal moeten blijken of de releasedatum van 7 mei, die door de retailer werd genoemd, ook klopt.

Nu Saints Row: The Third Remastered echt realiteit lijkt te worden, zal een officiële aankondiging van THQ Nordic vast niet lang meer uitblijven.