In 2016 werd het derde deel in de Mafia-serie uitgebracht door 2K Games. Hangar 13, de ontwikkelaar van de game, werkt nu aan een nieuw IP en dus is het vooralsnog onduidelijk of we in de nabije toekomst een vierde deel kunnen verwachten. Mafia III viel bij de critici ook niet zo in de smaak als zijn voorganger. Wat betreft dat tweede deel, is er nu leuk nieuws opgedoken.

Het Game Rating and Administration Committee, dat games in Zuid-Korea van een leeftijdsclassificatie voorziet, heeft namelijk melding gemaakt van Mafia II: Definitive Edition. Hierbij worden geen specifieke platforms genoemd, maar het lijkt aannemelijk dat de game in ieder geval voor de PlayStation 4 verschijnt.

Er worden door het rating board ook geen verdere details gegeven, maar een Definitive Edition voor de huidige generatie consoles zal ongetwijfeld de nodige visuele upgrades met zich meebrengen. Ook zijn er voor Mafia II in totaal drie uitbreidingen verschenen, die natuurlijk ook goed in een dergelijk editie passen.

Dat een game een leeftijdsclassificatie krijgt is natuurlijk nog geen echte bevestiging, maar toch is de kans dus wel groot dat Mafia II: Definitive Edition binnenkort realiteit wordt en we de game uit 2010 kunnen herbeleven. Zodra 2K Games hier duidelijkheid over geeft, laten we het uiteraard weten.