Activision en Infinity Ward hebben de startdatum van seizoen 3 voor Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone aangekondigd. Uit een bericht op Twitter blijkt dat het nieuwe seizoen op 8 april begint, aankomende woensdag dus.

Het bericht ging gepaard met een eerste teaser afbeelding, waaruit het één en ander op te maken is. Zo zien we, los van Ghost op de achtergrond, drie personen afgebeeld. Dit zijn vermoedelijk de nieuwe Operators die met seizoen 3 meekomen. Het middelste personage is een bekende wanneer je de singleplayer campagne van Call of Duty: Modern Warfare hebt gespeeld. Dat is namelijk Alex, één van de speelbare personages uit de campagne. De twee andere afgebeelde Operators kennen we nog niet.

Verder zien we rechts op de achtergrond een gebied afgebeeld, dat wel verdacht veel lijkt op de map Backlot uit Call of Duty 4: Modern Warfare. Dit komt ook overeen met eerdere geruchten, die suggereerden dat deze map samen met de Modern Warfare 3 map Village aan de game wordt toegevoegd met het derde seizoen. Ook Alex kwam daarin naar voren als nieuwe Operator.

Wat spelers van Warzone precies kunnen verwachten is nog onduidelijk. Aangezien seizoen 3 dus over drie dagen begint, zullen we snel meer details hierover horen.