Het gaat al enige tijd niet zo goed met de E3 beurs die jaarlijks in Los Angeles plaatsvindt. Vorig jaar moest de beurs het al zonder Sony doen en dit jaar werd de beurs zelfs helemaal afgelast, met dank aan het coronavirus. Er zou initieel gezorgd worden voor een online evenement ter vervanging van de beurs, maar momenteel circuleren er zelfs geruchten dat dit toch niet het geval zal zijn. Hoe het ook zij, de ESA is wel degelijk van plan om in 2021 opnieuw een beurs te organiseren.

Samen met de aankondiging dat de E3 zal terugkeren in 2021, werden ook al specifieke data meegegeven waarop het evenement zal plaatsvinden. Als je geïnteresseerd bent dan schrijf je alvast 15 tot 17 juni in je agenda. De E3 zou dit jaar overigens omgetoverd worden tot een soort festival om een meer breed publiek aan te trekken. Aangezien men dit jaar deze specifieke aanpak niet heeft kunnen uittesten, zal dit dus tijdens de editie van 2021 moeten gebeuren.