De remake van Resident Evil 3 ligt nog maar net in de winkelrekken of de geruchtenmolen draait alweer op volle toeren voor Resident Evil 8, het volgende gloednieuwe deel in de langlopende franchise. Dusk Golem – een bron die we wel vaker horen als het over Capcomgerelateerd nieuws gaat – heeft namelijk laten weten dat Resident Evil 8 al in 2021 zal verschijnen, en dat zowel op de huidige als op de nieuwe generatie consoles.

De man heeft echter nog heel wat meer te vertellen. Zo heette Resident Evil 8 oorspronkelijk Resident Evil Revelations 3. Capcom wou echter niet al te veel tijd laten tussen Resident Evil VII en het volgende genummerde deel. Bijgevolg werden er enkele veranderingen doorgevoerd, waardoor Revelations 3 nu officieel als Resident Evil 8 door het leven kan gaan. Een bizarre procedure, als je het ons vraagt – en één die vraagt om scepsis.

Dusk Golem wist ons ook mee te delen dat Resident Evil fans waarschijnlijk een hekel zullen hebben aan deze nieuwe titel. Het spel wijkt namelijk aardig af van de kernwaarden van de franchise en focust zich onder andere op hallucinaties, occulte zaken en de betrouwbaarheid van anderen. Wat Resident Evil 8 ook wordt, later deze maand zou Capcom met meer details komen. Wij houden jullie alleszins op de hoogte.

“Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I’ve needed to clear some stuff up. ‘Resident Evil 2021’ is Resident Evil 8, but it wasn’t always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3. The reason I said RE8 was ‘years away’ earlier this year is last year a RE8 was in development, and that one is years away. But Capcom didn’t want a huge gap between RE7 and RE8, so that title got pushed to the side for now, and internal testing and such was super positive on Rev 3.

The game has been going through some huge changes to make it more like a ‘mainline’ title, big changes to the story, characters, etc. So specifically what you’ve heard may not be fully true in the final, but a number of elements remain.

So as I’ve said, it’s a cross-gen game. Should be revealed within the next few months, it is first-person, and many purists are going to hate it because it’s taking some serious departures in the story/enemies and the like. Hallucinations, Occultism, insanity and not being able to trust others are huge thematics of the game.”