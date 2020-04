Doet de naam Nolan North nog een belletje rinkelen? Dat zou toch moeten… niet zo lang geleden kon je amper een game opstarten zonder het stemgeluid van deze acteur te horen. Zijn bekendste rol is uiteraard die van Nathan Drake in de Uncharted-games, maar hij verleende onder andere ook zijn stem aan Desmond Miles in de Assassin’s Creed reeks, de Penguin in Batman: Arkham City en David in The Last of Us. Getalenteerde kerel…

…en iemand met recht van spreken. In een recent interview met Retro Play liet hij aan de zijde van Troy Baker – nog zo’n bekende stemacteur – zijn licht schijnen op de The Last Of Us tv-reeks en de Uncharted-film. Over dat eerste project is hij dolenthousiast. Een tv-reeks is nu eenmaal gepaster om de game te vertegenwoordigen dan een film. Over de Uncharted-film is North echter een stuk sceptischer. De reden is duidelijk.

Mark Wahlberg is onlangs gecast als Sully in deze film. Ik vond dat persoonlijk een erg vreemde beslissing en North is het met me eens. Volgens de stemacteur heeft Mark Wahlberg – hoe getalenteerd de man ook is – gewoon niet het juiste profiel om Sully geloofwaardig neer te zetten. Baker viel hem bij en voegde eraan toe dat hij betwijfelt of de Uncharted-film überhaupt ooit het levenslicht zal zien. Harde woorden.