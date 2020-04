We hoeven jullie vast niet te vertellen dat Hideo Kojima meer dan capabel is om mensen de stuipen op het lijf te jagen. P.T. deed gamers wereldwijd naar de winkels hollen om een voorraad luiers in te slaan en zelfs Death Stranding had enkele onvervalste kippenvelmomenten. Het is dan ook erg goed nieuws dat het brein achter de Metal Gear Solid franchise allerminst van plan is om het genre links te laten liggen.

Meer zelfs: Kojima zou erg graag een volwaardige horrorgame maken. Dat gaf hij aan in een interview voor aanvang van de BAFTA Games Awards ceremonie. En zoals het een creatieve ziel als Kojima betaamt, wil hij niet zomaar een griezelige titel maken, maar iets revolutionairs. Iets unieks. Iets dat mensen banger zal maken dan ooit tevoren. En om dat te verwezenlijken, heeft Kojima al enkele ideeën in zijn hoofd.

Ik kan alvast niet wachten om te zien waar hij mee op de proppen zal komen…

“P.T. ended as just an experiment, but I would like to make another horror game someday. Something that uses a revolutionary method to create terror, that doesn’t just make you pee your pants, but crap them. I already have ideas in mind.”