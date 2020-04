De Call of Duty: Modern Warfare subfranchise is altijd al erg populair geweest en dat is sinds de release van Modern Warfare eind vorig jaar weer flink toegenomen. De game sloot ook af met een teaser dat we meer van de iconische personages gaan zien en daarom mag het geen verrassing zijn dat er meer op de planning staat.

Sterker nog, er schijnen zelfs vier games in deze serie gepland te zijn, waarbij de focus ligt op de vier ‘Horsemen’. Dit zou volgens Call of Duty insider TheGamingRevolution dan gaan om games met een focus op Ghost, Soap, Sandman en meer, waarbij elk personage verder uitgelicht wordt.

Het is niet zo dat elk personage zijn eigen game krijgt, andere personages spelen ook een rol in de betreffende games, wel ligt de focus dan per deel wat meer op de individu. Of het klopt is echter de vraag, desalniettemin klinkt het erg interessant.

“New news: Apparently there’s planned to be FOUR Modern Warfare games right now and each story is going to take down a horseman and give more story to other characters, such as Sandman, Ghost, Soap, etc.”

“That’s the general overview for the next few games. They don’t just want sandman in one game, for example, they want to expand on all of the main characters’ stories.”