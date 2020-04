The Last of Us: Part II werd vorige week uitgesteld vanwege het coronavirus en vooralsnog is er geen nieuwe datum bekend. Erg jammer, maar het valt te begrijpen. Maar krijgen we dan alsnog wat van de game te spelen alvorens deze uitkomt, bijvoorbeeld door middel van een demo?

Een vraag die aan Neil Druckmann van Naughty Dog werd gesteld, maar hierop gaf hij aan dat het enorm veel werk zou zijn en daar willen ze het team niet ook nog opzetten. In dat perspectief heeft Naughty Dog liever dat de ontwikkelaars de daadwerkelijke game afmaken.

“That’s a massive amount of work that we don’t want to put our team through. We would rather put our focus on finishing the actual game.”

Het is overigens niet uitgesloten dat de game alsnog binnen aanzienlijke tijd uitkomt. Het is immers wel mogelijk om de titel via de PlayStation Store aan de man te brengen, waarbij je geen logistieke hinder zult ondervinden.

Maar niet iedereen is in de gelegenheid om de game te downloaden en Naughty Dog wil niet dat mensen buiten de boot vallen. Toch is een digitale release niet uitgesloten, maar voor nu kijken ze de situatie met het coronavirus aan en hoe zich dat zal ontwikkelen.