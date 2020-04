Dit jaar geen E3 in Los Angeles, maar verschillende uitgevers kijken wel naar een digitale showcase. Dat suggereert dat we in juni alsnog een hoop nieuws zullen krijgen omtrent de next-gen titels van diverse uitgevers. Toch zal de hele beleving anders zijn, want een jaar zonder E3 zal wat vreemd aanvoelen. Maar dat gat dat nu is ontstaan zal ingevuld worden door onder andere IGN.

De bekende website heeft aangekondigd dat ze een digitaal evenement in juni zullen organiseren onder de noemer ‘Summer of Gaming’. Dit zal op het moment plaatsvinden waarop de E3 gepland stond en tijdens dit evenement mogen we diverse liveshows verwachten met onthullingen, demo’s, live gameplay en meer. Ook wordt expliciet next-gen aangehaald.

Of dat om de consoles gaat of specifieke next-gen games is niet duidelijk, hoewel dat laatste het meest logische lijkt. Partijen die meedoen zijn 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google, Devolver Digital en THQ Nordic.