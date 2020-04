Officieel ligt Final Fantasy VII Remake vanaf aanstaande vrijdag in de winkels, maar vanwege het coronavirus is Square Enix al begonnen met het uitleveren van de game. Zodoende is de kans groot dat je de game in Nederland al bij diverse retailers kunt ophalen of kopen, digitaal zal de game mogelijk ook vroeger verschijnen.

Hoe dan ook, de release is aanstaande en eerder vandaag verliep het embargo op de reviews en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht aan cijfers die de game kreeg van media wereldwijd. Hieruit blijkt wel dat het een topper is geworden, want de game krijgt bijna overal prachtige scores.

Onze review van Final Fantasy VII Remake kun je hier vinden.