Eerder dit weekend wisten we je al te melden dat de Mafia II: Definitive Edition opdook in Australië als zijnde klaar om beoordeeld te worden. Nu is er in Taiwan ook een beoordeling opgedoken en dan wel van Mafia II: Definitive Edition én de Mafia III: Definitive Edition, beide ook voor de PS4, Xbox One en pc.

Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat 2K Games een remaster gepland heeft voor Mafia II en een complete editie voor Mafia III met alle DLC erbij. Voor de Nintendo Switch kunnen we dit begrijpen, maar een Mafia III remaster voor de PS4 is wellicht wat overbodig gezien de game voor onder andere dat platform uitkwam.

Mafia II daarentegen was een erg vermakelijke game en zou eventueel nog kunnen werken voor de PS4 als geoptimaliseerde game.