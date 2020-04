Hoewel we al even in april zitten is het vandaag de eerste dinsdag van de maand en dat betekent nieuwe gratis games voor PlayStation Plus abonnees. Deze maand mogen we absoluut niet klagen, want de twee gratis titels zijn niet de minste.

Het gaat om Uncharted 4: A Thief’s End en DiRT Rally 2.0, allebei games die zeker de moeite waard zijn. Als abonnee zijn beide games nu voor je beschikbaar in de PlayStation Store als zijnde gratis, dus je kunt ze binnen gaan halen. Of anders, zet ze in je downloadlijst.

Voor Uncharted 4: A Thief’s End kan je hier terecht en voor DiRT Rally 2.0 hier.