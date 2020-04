Square Enix besloot in sommige landen om de pre-load van Final Fantasy VII Remake eerder beschikbaar te stellen. Hierdoor ontstond de hoop dat de digitale versie eerder beschikbaar zou worden gesteld dan de aanvankelijke releasedatum van 10 april. Square Enix laat nu weten dat dit niet het geval is.

De Japanse uitgever liet vorige week weten dat de fysieke versie van Final Fantasy VII Remake eerder verstuurd zou worden naar Europa en Australië. Dit omdat daar de grootste vertraging werd verwacht door het coronavirus. De levering is echter vrij vlot gegaan met als resultaat dat veel gamers al sinds afgelopen weekend met de game aan de slag kunnen.

Aangezien de pre-load in sommige landen ook eerder beschikbaar werd gesteld, werd de indruk gewekt dat de digitale versie voor 10 april beschikbaar zou worden gesteld. Op de FAQ-pagina van de Square Enix website wordt echter aangegeven dat de digitale versie van Final Fantasy VII Remake niet eerder speelbaar zal zijn.

While we understand the frustration of seeing the game for sale in some locations, the bulk of our shipments to retailers around the globe are still scheduled to arrive in stores for our April 10 street date. Also, changing the digital release date at this point-in-time could lead to logistical issues that could disrupt the digital launch for everyone. Therefore, we will be adhering to an April 10 digital release date. Thank you for your understanding.