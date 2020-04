Zolang het uiterlijk van de PlayStation 5 niet bekend is, geeft dat knutselaars reden om met eigen concepten aan de gang te gaan. Zo hebben we in de afgelopen maanden verschillende concepten de revue zien passeren en vandaag hebben we weer een leuke creatie gevonden.

Op Reddit heeft ruddi2020 verschillende creaties gedeeld en die zijn vooral door nostalgie ingegeven. Zo lijkt de eerste op een moderne variant van de originele PlayStation, de tweede ook maar dan met een ‘vleugje’ GameCube.