Deep Down moest de grote killer-app worden voor de PlayStation 4, maar de game heeft nooit het levenslicht mogen zien. Capcom liet vorig jaar nog weten dat ze de game niet helemaal hebben opgegeven, maar dat klopt misschien niet helemaal.

Volgens verschillende bronnen van VideoGamesChronicle heeft de Japanse uitgever deze titel wel degelijk opgegeven. De stekker werd vlak voordat de game gereed was uit het project getrokken, zo laat de site weten.

Wel gaan er nog wat geruchten dat er een game onderweg is, die losjes te maken heeft met Deep Down, maar ook van deze titel is verder nog niets getoond of bekend. Het ziet er dus naar uit dat Deep Down veel beloofde, maar uiteindelijk niets heeft opgeleverd.