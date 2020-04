Red Dead Redemption 2 is nu al geruime tijd verkrijgbaar en Grand Theft Auto V is zowaar een oude game aan het worden. Gezien het onduidelijk is waar Rockstar Games momenteel aan werkt, duiken er met enige regelmaat nieuwe geruchten op. Niks van die geruchten valt te verifiëren, want Rockstar gaat er zoals gebruikelijk niet op in.

Ned Luke, bekend van zijn werk in Grand Theft Auto V als stemacteur van Michael De Santa, heeft nu aangegeven dat de geruchten die online staan onzin zijn. In een kort fragment, wat je hier terug kunt kijken, zegt hij dat het allemaal onzin is en dat niemand de beschikking over ‘inside information’ heeft.

Dat kan natuurlijk iedereen roepen, maar gezien hij eerder met Rockstar heeft samengewerkt is hij natuurlijk wat geloofwaardiger. Daarnaast, als een van de weinig ontwikkelaars, lekt er vrijwel nooit iets uit. Pas zodra Rockstar iets te melden heeft, dan weet je dat het waar is.

Desalniettemin zijn de geruchten altijd erg interessant, zo nemen wij ze ook weleens mee, omdat het voor interessante discussies kan zorgen. Desalniettemin is hetgeen nu uitgelekt zou zijn vooralsnog klinkklare onzin. Het is ook maar de vraag of Grand Theft Auto VI in ontwikkeling is, voor hetzelfde geld is Rockstar met iets totaal anders of nieuws bezig.

“They said that GTA VI is going to be based in Vice City; how do these people get all this information about what’s gonna be what? People, do you not understand – do not believe anything that you see on the internet from, you know, Boss Man Fuck the World or whatever his name is or any of those guys. Don’t listen to those guys – they have no inside information, they’re just clickbait. And if you hear it from Rockstar, then you know.”