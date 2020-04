De remakes van Resident Evil 2 en 3 zijn allebei door de pers erg goed ontvangen en van Resident Evil 2 weten we dat het ook commercieel een succes was. Van Resident Evil 3 moet dat nog blijken, maar ondertussen kijkt Capcom al een klein beetje vooruit naar nieuwe mogelijkheden.

Om poolshoogte te nemen heeft de ontwikkelaar/uitgever in Azië via een enquête gevraagd of gamers een nieuwe remake uit de populaire serie zouden kopen. Hieruit blijkt dat Capcom er wel oren naar heeft, mits er genoeg animo voor is. Althans, dat is een voorzichtige interpretatie.

“If a new remake title of “Resident Evil” series is released, would you like to purchase?”

Nu worden dit soort suggestieve vragen wel vaker gesteld, maar tegelijkertijd is er nog genoeg materiaal beschikbaar om aan een remake te onderwerpen. Stel dit gebeurt daadwerkelijk, welk deel zien jullie dan graag als remake verschijnen?