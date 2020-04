Een nieuw evenement is van start gegaan in Apex Legends en uiteraard betekent dit steevast nieuwe content, nieuwe uitdagingen en hopen fun! Het nieuwe evenement zelf heet The Old Ways en focust zich voornamelijk op Bloodhound. Dit werd door EA aangekondigd op hun officiële site. Vooraleer we aan de nieuwe content van het evenement beginnen, is het ook belangrijk om even een andere grote verandering mee te geven: zowel duo’s als trio’s worden vanaf nu permanent aan de game toegevoegd, wat toch wel extreem handig is.

Het evenement zelf voegt ten eerste een nieuw Town Takeover evenement toe aan de game. In de Bloodhound’s Trials word je met je squad gedropt in een gevaarlijke situatie waar je het moet opnemen tegen een gigantische horde prowlers. Niet enkel de prowlers zijn je vijand, want andere Legends kunnen echter nog steeds op de loer liggen… Gevaarlijk is het zeker, maar de high-tier beloningen zijn het risico meer dan waard!

Uiteraard komt dit nieuwe evenement ook met nieuwe daily challenges, waardoor je exclusieve cosmetische items kan vrijspelen. Net zoals bij het System Override Event kan je per challenge set maximaal 1000 punten verdienen. Deze challenge sets veranderen bovendien dagelijks. Je Battle Pass challenges worden hierdoor niet uitgeschakeld, je kan die dus gewoon tegelijk proberen te voltooien.

In de winkel krijg je dan ten slotte nog een hoop toevoegingen aan de catalogus. Hopen nieuwe skins, waaronder de terugkeer van de Legendary Hunt Skins, zullen tijdens het evenement beschikbaar worden gesteld voor verkoop. Je kan het volledige schema aan skins en dergelijke hieronder nakijken. Ook werd een trailer online geplaatst door EA om zo het evenement wat meer in de schijnwerpers te zetten.

The Old Ways start vandaag op 7 april en eindigt op 21 april.