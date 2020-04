We moeten misschien nog wachten tot september vooraleer we met Marvel’s Avengers aan de slag kunnen, maar de lead combat designer van de game, Vince Napoli, is er in tussentijd in geslaagd de hype wat op te krikken door wat extra info over de game te delen.

Op Reddit werd namelijk gesproken over de verschillende soorten uitrusting en het loot systeem in de game. Om je speelstijl meer uniek te maken, werd hierbij geopteerd om een progressiesysteem met een hele hoop perks te gebruiken. Sommige perks zullen gebonden zijn aan bepaalde stukken uitrusting en aangezien er al zeker meer dan 100 zulke perks zullen zijn, zal de ervaring unieker en persoonlijker aanvoelen.

Napoli had er het volgende over te zeggen:

“Most of those perks were early tests. A lot of work has been done to overhaul that system, but there are easily 100+ unique perks for gear alone. Perks are also exclusive to the slot item and perk slot on the items themselves.”