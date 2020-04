Kortgeleden kwam het nieuws naar buiten dat The Last of Us: Part II en Marvel’s Iron Man VR vanwege de situatie omtrent het coronavirus Covid-19 voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. Dit heeft volgens Sony Interactive Entertainment te maken met logistieke redenen, want fysieke exemplaren van deze games zou men niet in de winkels kunnen krijgen, omdat deze grotendeels gesloten zijn. De productie en transport ervan zouden ook problemen ondervinden, waardoor het ook niet goed mogelijk is om fysieke exemplaren aan te bieden via webshops als Bol.com.

Er bestaat nog wel enige onduidelijkheid of een digital-only release misschien geen optie is, maar het is beter om hier niet van uit te gaan. Sony wil immers vol bombarie The Last of Us: Part II uitbrengen, dus een digital-only release zou niet passen binnen deze visie. Logischerwijs zijn er ook genoeg marketing uitingen gepland met retail, die dan ook allemaal in duigen vallen. Het heeft immers geen zin meer om over enkele maanden nog de game te promoten omwille van een fysieke release, dat is mosterd na de maaltijd.

Vandaag komt daar ook nog het nieuws bij dat Sony alle pre-orders voor The Last of Us: Part II en Marvel’s Iron Man VR in de PlayStation Store heeft geannuleerd. Klanten die hier al voor betaald hebben krijgen dus hun geld terug. De digitale versies van beide games zijn tevens helemaal uit de PlayStation Store verdwenen, het is dus ook niet mogelijk deze opnieuw vooruit te bestellen.

Het antwoord op wanneer The Last of Us: Part II dan wel uit zal komen blijven we je nog even schuldig, daarvoor zal de coronacrisis eerst grotendeels achter de rug moeten zijn.