Update: Via het PlayStation Blog heeft Sony de eerder gelekte titels weten te bevestigen, daarmee zijn deze drie games nu een zekerheid voor PlayStation Now gebruikers.

Origineel bericht: Elke maand wordt de streamingservice PlayStation Now van een update voorzien en dan komen er zowel games voor beperkte als langere tijd naar de service. Sony is eind vorig jaar begonnen met het toevoegen van grote PlayStation 4 games en hoewel veel daarvan slechts tijdelijk beschikbaar zijn, heb je als abonnee geen klagen.

De line-up voor april is nog niet bevestigd door Sony, maar een promotionele afbeelding die online verscheen doet vermoeden dat we ook deze maand niet mogen klagen. Waarschijnlijk komen Spider-Man, Just Cause 4 en Golf Club 2019 deze maand naar de service.

Spider-Man zal dan tot 7 juli beschikbaar zijn en Just Cause 4 tot 6 oktober. Naar verwachting maakt Sony deze week de line-up bekend en dan vernemen we of dit nieuws klopt. We houden je op de hoogte.