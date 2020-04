Als je denkt aan ontdekkingsreizen in het oneindige heelal, denk je vast allereerst aan ruimteschepen, vreemde wezens of misschien zelfs lightsabers. No Man’s Sky denkt er zo het zijne van, want in een nieuwe gratis update die nu live is, wordt een nieuwe manier van planeten ontdekken gehanteerd. Maak kennis met de Exo Mech update.

In een post op het PlayStation Blog wordt de “Minotaur” geïntroduceerd. De Minotaur is, zoals de naam van de update al doet vermoeden, een gigantische mecha robot waar je als speler mee kan rondlopen over de verschillende planeten. De Minotaur biedt hierbij bescherming tegen vijanden, maar ook tegen zaken zoals radioactiviteit en hoge temperaturen. Laat ons ten slotte de ingebouwde jetpack niet vergeten om dat extra ‘Iron Man gevoel’ te geven aan de gameplay.

De Exo Mech update is nu live en brengt geen extra kosten met zich mee. De trailer kan je hieronder bekijken.