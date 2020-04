Het lijkt de laatste tijd niet stil te blijven op het Resident Evil 8 geruchtenfront. Intussen weten we al dat de game cross-gen zou worden, revolutionair zou zijn voor de franchise en dat de game in januari 2021 zou moeten uitkomen, telkens met de nadruk op het woord ‘zou’. Daar komt nu nog een gerucht bij om nog wat olie op het vuur te gooien.

Anonieme bronnen getuigden namelijk over meer Resident Evil 8 details aan Biohazardcast. Deze getuigenissen zijn gebaseerd op een recente playtest door Capcom en zeggen ten eerste dat het gebruik van de naam “Resident Evil 8” eigenlijk niet helemaal correct is. De game zou namelijk “Resident Evil: Village” heten, waarbij de letters “VILL” gemarkeerd zullen worden. Hiermee kan uiteraard het Romeinse getal VIII, oftewel 8, gevormd worden. Clever is het alleszins wel!

Daarnaast heeft dit gerucht het ook over de speelbare personages in de game. Ethan Winters, die faam vergaarde in Resident Evil VII, zou opnieuw van de partij zijn, maar ook Chris Redfield speelt een belangrijke rol. Dit is overigens niet de eerste keer dat dit gerucht de ronde doet, wat de geloofwaardigheid toch enigszins doet stijgen. Chris zou bovendien ditmaal geen loepzuivere held in het verhaal zijn, maar eerder een wat negatiever getint personage.

Ook wordt er gesproken over een “witch type” vijand die je voortdurend op de hielen zit – wederom niet de eerste keer dat een dergelijk gerucht de kop op steekt. Deze heks zou een erg grote fan zijn van insecten, wat ons dan weer aan onze geliefde Marguerite Baker doet denken. Op vlak van gameplay zouden ditmaal ook hallucinaties een rol spelen, maar hoe deze dan precies worden ingevuld, is niet duidelijk.

Bij dezen zijn we wederom aan het eind gekomen van een Resident Evil roddelmoment. Zoals altijd raden we je aan om je zoutvaatje niet te vergeten en we zien je graag binnenkort terug met meer geruchten!