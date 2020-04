Er ooit van gedroomd om postbezorger te worden? Dat niet in Nederland waar je tachtig brievenbussen staat te vullen bij een enorme flat, maar in een heerlijk rustige omgeving die wat doet denken aan een slaapstadje in Amerika? Dan is Lake wellicht iets voor je.

De Nederlandse ontwikkelaar Gamious werkt momenteel aan deze titel en Pushsquare schrijft dat Lake ook naar de PlayStation 4 zal komen. In deze game word je in de schoenen geplaatst van Meredith Weiss die besluit om post te gaan bezorgen in haar geboorteplaats.

Je gaat van adres naar adres om daar de post af te leveren, maar ook kom je in contact met allerlei oude bekenden. Hierbij staat het verhaal centraal, zodat het meer is dan enkel een simulator. Dat gecombineerd met een strakke visuele stijl maakt het een interessante game.

Interesse gewekt? Check de trailer hieronder.