Roep jij vaak luidkeels “Kunnen we het maken?” wanneer je aan een uitdaging begint? Heb je een fascinatie voor gele helmen en graafmachines? Dan is de kans groot dat je eigenlijk bouwvakker had moeten worden, tenzij je natuurlijk echt bouwvakker van beroep bent. Voor al degenen die echter niet het wonderlijke beroep van bouwvakker op zich hebben genomen, is er gelukkig goed nieuws: Construction Simulator 3 is nu uit op onze consoles.

Construction Simulator 3 startte initieel als een mobiele game voor Android en iOS, maar door de populariteit van de game kon een consoleversie niet uitblijven. De mobiele roots van de game verklaren echter wel waarom de game nu niet direct moeders mooiste is. De game belooft je echter wel tien officiële merken, meer dan 50 machines en meer dan 70 projecten om te volbrengen.

Construction Simulator 3 is nu uit voor de PS4 en Xbox One. De launch trailer kan je hieronder bekijken.