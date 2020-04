Zoals je wellicht al in onze review hebt gelezen, is Final Fantasy VII Remake een must have voor je collectie. Het brengt heel wat ter tafel, waaronder een NG+ modus voor degene die maar geen genoeg kunnen krijgen van de game.

Ook als je de game hebt uitgespeeld is er dus nog genoeg te doen. Na de credits van de game, kun je je avontuur opnieuw starten in de New Game + modus, waarmee je onder andere kan selecteren welk hoofdstuk je op dat moment opnieuw wilt spelen. Mochten er dan bijvoorbeeld Trophies gelinkt zijn aan mini-games of collectibles, dan kun je deze op je gemak nog eens nalopen.

En als je je skills tot het uiterste wil testen, heb je ook nog de mogelijkheid om ‘Hard Mode’ te activeren. Hierbij moet je zeer tactisch te werk gaan tijdens gevechten en worden misstappen zwaar bestraft. Zo kun je bijvoorbeeld enkel items gebruiken bij checkpoints en niet tijdens gevechten.

Gelukkig krijgt tijdens deze modus je experience en AP wel een boost, waardoor je ook sneller sterker wordt. En voor de echte durfal is er ook een Battle Simulator toegevoegd die je de moeilijkste gevechten uit de game voorschotelt. Dan weet je zeker dat je je een tijdje niet hoeft te vervelen, voordat het opvolgende deel in de reeks verschijnt.

Final Fantasy VII Remake ligt vanaf vrijdag officieel in de winkels.