Overcooked is al jarenlang een zeer populair en competitief party spel, waarvan we kunnen zeggen dat het mogelijk de reden is van een zekere hoeveelheid echtscheidingen en andere soorten relatiebreuken.

Desondanks blijft de game enorm in trek en ontwikkelaar Team17 bracht ons dan ook met alle liefde een tweede deel in 2018. Ondertussen is er al heel wat downloadbare content voor verschenen. Zodoende heeft men ervoor gekozen om ook een totaalpakket uit te brengen waarin alle extra content inclusief de basis game gebundeld zit. De Overcooked 2: Gourmet Edition is momenteel verkrijgbaar in de PlayStation Store voor de prijs van €39,98.

Als je echter alles uit de kast wil halen, is het ook mogelijk om het duo pakket fysiek aan te schaffen voor slechts €20,- en de Season Pass los erbij te nemen. Dan heb je deel 1 én deel 2 met alle uitbreidingen voor de totaalprijs van slechts €37,99.