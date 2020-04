De PS5 staat vooralsnog gepland voor het einde van dit jaar, maar eigenlijk weten we nog niet veel van de nieuwe console. Onlangs hebben we de specs van de PS5 gehad, maar we hebben tot op de dag van vandaag geen idee hoe de console of controller eruit ziet. Sony heeft nu de eerste afbeelding van de PS5 controller gedeeld via Twitter en heeft veel informatie vrijgegeven.

Zo gaat de controller onder de naam DualSense en wijkt het af van de voorgaande designs. Voorheen hadden alle PlayStation controllers slechts één kleur bij release – namelijk zwart – en heeft de DualSense de kleuren wit en zwart. Daarnaast is de lightbar nu verplaatst naar de zijkanten waardoor de controller ook wat breder lijkt te zijn.

Overigens gaat Sony verder dan alleen veranderingen in het design van de controller. Sony wil gamers met de DualSense meer het gevoel geven dat ze in de game zitten en daarom is de controller voorzien van ‘haptic feedback’. Ook de L2 en R2 zijn nu adaptieve triggers waardoor je meer trillingen en ervaringen mee krijgt vanuit de game.

Daarnaast is de DualSense voorzien van een ingebouwde microfoon waardoor je simpeler en directer met je vrienden kunt praten. Een headset is dus niet nodig met de DualSense, maar voor langere sessies is een headset uiteraard wel makkelijker. Tot slot is de Share knop verdwenen en vervangen voor de Create knop. Hiermee zouden content creators nog meer opties hebben dan al het geval was met de DualShock 4.

Hieronder kan je nog een tweetal afbeeldingen zien van de DualSense controller. Wat vinden jullie van het design?