Vandaag gaat het derde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare live en dat gaat gepaard met het toevoegen van nieuwe content en natuurlijk een Battle Pass. Met de aanstaande livegang van het nieuwe seizoen heeft Activision nu alle details gedeeld, zodat je een helder beeld krijgt van wat te verwachten.

De nieuwe Operator die te gebruiken is met de start van het seizoen is Alex, bekend uit de campagne. Hij zal te ontgrendelen zijn via de Battle Pass en tevens kunnen spelers weer twee nieuwe wapens vrijspelen door de Tiers te voltooien. De twee nieuwe wapens zijn: SKS sniper (Tier 15) en de Renetti handgun (Tier onbekend).

This lightweight, semi-auto chambered sniper rifle is extremely agile and boasts a faster fire rate than any other weapon in this class. Customize this weapon using blueprints or in Gunsmith to tailor its capabilities for your Multiplayer or Warzone needs. Renetti – A balanced semi-auto pistol includes a three-round burst attachment and is deadly in closer-range combat.

Dan wat betreft de nieuwe maps. Er worden er drie toegevoegd. De eerste is Talsik Backlot, wat een ‘reimagining’ is van Backlot uit Call of Duty 4: Modern Warfare. Daarnaast mogen we Hovec Sawmill en Aniyah Incursion verwachten, die laatste is een kleinere tactische versie van Aniyah Palace.

Als exclusieve content krijgen PlayStation 4 spelers van de game een nieuwe Survival map, wat Shoot House is – bekend van de multiplayer. Ook krijgen PlayStation Plus abonnees nog een zogenoemd ‘Combat Pack 2’, die bestaat uit de onderstaande content. Deze content is geheel gratis.

Epic Operator skin for Wyatt

Epic sniper rifle blueprint

Epic handgun blueprint

Epic tactical knife

Epic weapon charm

Animated calling card

Spray

60-minute Double Weapon XP Token

Dit pakket kun je vinden in de PlayStation Plus sectie van de PlayStation Store. Ten slotte mag je nog een nieuwe Finishing Move verwachten, nieuwe skins en meer tijdens het derde seizoen.

Dan hebben we natuurlijk nog Call of Duty: Warzone. Daarin zal het vanaf vandaag mogelijk zijn om een team van vier spelers te vormen daar waar de maximum eerder nog op drie lag. Dus als je telkens moest rouleren met je vrienden, dan is dat vanaf nu verleden tijd.

Gaandeweg het seizoen zal Infinity Ward twee extra modi aan Warzone gaan toevoegen. Dit zijn ‘Sabotage’ en ‘Jugg of War’. In Sabotage kun je ongelimiteerd respawnen en het doel is om binnen de tijd een bepaald object te vernietigen. In Jugg of War zul je moeten strijden om een Juggernaut pakket. Als je die te pakken weet te krijgen, zul je de Juggernaut succesvol naar de vijandelijke basis moeten exporteren.

De nieuwe content wordt hieronder in de trailer kort aan je voorgesteld. De update met deze content gaat begin vanavond live en met deze flinke hoeveelheid nieuwe content is de kans groot dat het een forse download betreft. Het kan dus even duren vooraleer je ermee aan de slag kan.