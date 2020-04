Gisteren onthulde Sony Interactive Entertainment eindelijk de nieuwe PS5-controller, die afscheid neemt van de naam DualShock. In plaats van die naam begint men overnieuw en plakken ze er bij DualShock niet simpelweg een verhogend nummer achter, de nieuwe controller heet DualSense. Hiermee is niet alleen de naam PSX-Sense relevanter dan ooit, maar is het ook een nieuw begin voor Sony PlayStation en haar controllers.

De two-tone kleurenstelling is wellicht even wennen en datgene wat het meeste opvalt, maar er gaat nog meer schuil in deze nieuwe controller. Zo zien we dat Sony voor het eerst heeft gekozen om vergrote L1- en R1-knoppen te integreren. Normaliter was er een duidelijk verschil tussen R1 en R2, maar die eerste is nu aanzienlijk vergroot. Het is moeilijk te oordelen wat dit met het comfort gaat doen, maar het is een opvallende designkeuze.

Verder zien we rondom de analoge sticks nu ringen die de pook meer af moeten gaan schermen tegen stof, zweet en andere soorten vuil.