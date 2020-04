Het meest in het oog springende detail van de onthulling van de DualSense controller voor de PS5 is toch echt wel de kleurenstelling. Sony heeft voor het eerst gekozen voor een two-tone design, waarbij wit en zwart de boventoon voeren. Normaliter waren de controllers altijd in één kleur en kwamen er later wel leuke speciale edities bij, maar zo heftig als standaard-controller is een moedige design keuze.

Maar, niet getreurd, mocht je de controller spuuglelijk vinden dan zijn er straks vast andere opties verkrijgbaar in een kleurenstelling die je mogelijk wel weet te bekoren. De community op Reddit, Twitter en andere platformen hebben dan ook al een aantal mock-up’s gemaakt om te laten zien hoe de DualSense eruit zou komen te zien als speciale editie of in één kleur.

Deze mock-up’s check je hieronder, welke kleurenstelling heeft jouw voorkeur?

Mock-up’s