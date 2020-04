Een van de meest gehoorde klachten over de DualShock 4 controller is dat de batterij te snel leegraakt. Dat is te wijten aan beperkte capaciteit, de lightbar en natuurlijk de rumble functie. Dat is in ieder geval voor verbetering vatbaar en Sony luistert natuurlijk goed naar de community.

Gisterenavond onthulde Sony de DualSense controller voor de PlayStation 5 en die komt met wat veranderingen. Zo kent de controller nu standaard twee kleuren, de poken zijn wat beter afgedekt en de L1 en R1-knoppen zijn wat groter. Daarnaast is de Share-knop verleden tijd, dat is nu de Create-knop.

Best veel veranderingen, maar hoe zit het met de batterij. Over de duur van een volle accu kon Sony nog niets kwijt, wel hebben ze aangegeven dat de controller een ‘sterk’ batterijleven heeft. Dat suggereert een langere levensduur dan de batterij die nu in de DualShock 4 zit.

Daarnaast wat betreft de communicatie, de controller beschikt over een ingebouwde microfoon om te kunnen chatten. Maar maak je geen zorgen, het is ook nog mogelijk om een headset op de controller aan te sluiten, aangezien de minijack aansluiting aanwezig blijft op de controller.