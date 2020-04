Final Fantasy XIV heeft weer een nieuwe update ontvangen en die heeft versienummer 5.25. Deze update is nu beschikbaar en vormt de start van een nieuwe reeks quests. Deze quests draaien om de verhaallijn ‘Save the Queen’, een avontuur dat is geschreven door Yasumi Matsuno die eerder het verhaal van de Return to Ivalice Raid schreef.

Spelers kunnen dus weer met nieuwe content aan de slag en ter aanvulling hierop worden er tevens nieuwe craftitems toegevoegd, alsook nieuwe gevechtscontent. Hieronder in het overzicht meer toelichting per belangrijke aanvulling.

Nieuwe “Resistance Weapon” enhancement-quest-serie: “Save the Queen: Blades of Gunnhildr” – Avonturiers kunnen krachtige wapens krijgen en meer leren over het thuisland van de Hrothgar, de Bozja Citadel, via deze gloednieuwe quest-serie die via toekomstige patches regelmatig updates zal krijgen. Spelers kunnen deelnemen aan nieuwe Resistance Weapon Quest-gevechten waarin ze het moeten opnemen tegen verschillende eindbazen, waarbij hun vorderingen tussentijds worden opgeslagen.

Nieuwe trial op “Extreme”-niveau – Groepen van acht spelers kunnen zich wagen aan dit uitdagende nieuwe trial-gevecht.

Content voor crafters en verzamelaars: “Skysteel Tools” – Deze nieuwe questlijn laat Disciples of the Land and Hand hun Skysteel Tools upgraden naar nog sterkere versies. Deze questlijn zal via toekomstige patches ook diverse updates krijgen, zodat spelers hun tools nog verder kunnen upgraden.

Nieuwe items, recepten, meubels, en meer.

Voor meer specifieke details kan je hier terecht. Verder kunnen spelers van de game nu ook deelnemen aan het Hatching tide seizoensevenement, dat tot 13 april loopt. Deelnemen levert nieuwe kostuums en interieuritems op.