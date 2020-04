De huidige generatie consoles werd flink voorzien van remasters en dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Hoor je bij de groep die hier negatief tegenover stond, dan hebben we geen goed bericht voor je. Deze trend lijkt zich voort te zetten op de volgende generatie consoles, want de eerste titel is al aangekondigd: Observer: System Redux.

In januari bracht Bloober Team een teaser video uit die deed vermoeden dat er een vervolg op Observer in aantocht was. Dit blijkt niet het geval te zijn, want de ontwikkelaar heeft via een nieuwe video Observer: System Redux aangekondigd voor next-gen. Deze ‘reveal teaser’ kan je onder dit bericht checken.

Deze trailer geeft aan dat de game binnenkort officieel wordt onthuld. Op de Facebook-pagina van het spel was echter al een screenshot te zien waarop te lezen was dat de onthulling op 16 april zal plaatsvinden.