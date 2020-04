Gamers die toe zijn aan nieuwe content voor One Punch Man: A Hero Nobody Knows kunnen vandaag hun hart ophalen. Er is zowel gratis als betaalde content beschikbaar gesteld voor deze game.

De gratis update voor One Punch Man zorgt voor een nieuwe arena waar je in kan knokken: de Super Fight Tournament Arena. De betaalde content is een nieuw personage: Suiryu. Hier zitten ook nieuwe items, speciale bewegingen en missies bij inbegrepen.

Wat je van deze vechter kan verwachten, kan je hieronder in een video bekijken.